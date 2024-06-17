Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Haziran 2024 15:57
399 kit te eğitim durumundan tayin olayı varmı

tmo da elektrik teknisyeniyim kendi memleketimde üniversite kazanıp eğitim nedeniyle tayinimi almak istiyorum. süreç nasıl işler

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