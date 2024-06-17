Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Haziran 2024 15:59
İl dışı sınıf öğretmenliği puanı Çanakkale

Değerli arkadaşlar, sınıf öğretmenliğinden Çanakkale den 1 okul açıktı. Yenice Hamdibey sanırım. Atama puanı hakkında bilgisi olan var mı?

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