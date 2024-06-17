Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
17 Haziran 2024 18:28
Hizmetli memur sinava girmeden seflik yapıp emir verebilir mi?

Merhaba benimle ayni alımda atanan hizmetli memur müdürün insiyatifinde şeflik yapıp emir verebilir mi? Bunun kanunda veya yonetmelikte bir maddesi vs var mi? Varsa paylasirsaniz çok sevinirim. Ayrica bende kadroluyum şeflik yapan arkadaşta kadrolu hizmetli. Kurum kültür ve turizm bakanlığı


Yorumsuzadam
Memur
17 Haziran 2024 19:09

İkinizde hizmetli kadrosunda memur iseniz müdürün görevlendirmesi ile şeflik yapabilir.

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Atamam yapılmadı .Hizmetli memur sinava girmeden seflik yapıp emir verebilir mi?

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