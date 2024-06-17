Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2024 18:44
Askerlik sonrası işe baslayış

Bedelli olarak askerlik görevimi yerine getirdim.Askerlik durum belgesinde 16.06.2024 tarihinden itibaren terhise tâbidir yazıyor.Bayram dönüşü işe baslayış yapacağım bana askeriyeden verilen terhis belgesini kurumumun kabul etmeme gibi ihtimali var mıdır? E-devletteki askerlik durum belgesi geç güncelleniyor diye yorumlar okudum.

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