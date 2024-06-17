Uzman erbaş bilgisayar

Kıymetli büyüklerim öncelikle hepinizin kurban bayramı mübarek olsun.

Ben bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum bir yandan jandarma asb bir yandan da eğer olmazsa asb uzman erbaşlık düşünüyorum sizlerede bir sorum olacaktı.

Eğer jandarma uzman erbaş olarak jandarma bünyesine girebilirsem okuduğum bölümle alakalı bir atamam olabilir mi? Farzı misal bilgisayar başında çalışabilir miyim?

Şimdiden teşekkür ederim