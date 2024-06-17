Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Haziran 2024 19:53
Her sene yayınlanan iller arası tayin taban puanları bu sene neden yok?

Taban puanlar her sene yayınlanırdı bu sene taban puanlar yayınlanmadı sebebi nedir memurlar net??


alprkrkmz
Daire Başkanı
17 Haziran 2024 20:45

Yanlış hatırlamıyorsam 2 3 senedir yayınlanmıyor taban puanlar


matematikçi10
Memur
17 Haziran 2024 20:56
2 3 sene olsa yine iyi. 7 8 yıldır toplu liste yayınlanmıyor bildiğim kadarıyla.
alprkrkmz, 2 saat önce

Yanlış hatırlamıyorsam 2 3 senedir yayınlanmıyor taban puanlar

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