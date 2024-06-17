Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2024 20:35
Askerlik süresi, tayin için gereken 4 yıla dahil mi?

1 yıl askerlik yaptım. Tayin yapmak için gereken 3+1 yıla dahil mi?

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