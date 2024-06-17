Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2024 22:54
Eş durumu atama ACİL BİLGİ

Eşim görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği ile kamu kurumunda şef olarak bati iline atandı ve atandığı yerde kesintisiz 2 yıl görev yapmak zorunda ben ise şu anda şark ilinde 3 yıllık bir yerde görevdeyim ve 2.5 sene doldu 5 ay daha sürem var bitmesine doğudan batıya sürem bitmeden tayin olabilir miyim yada oldum diyelim kalan 5 aylık süre için beni tekrardan şarka ne zaman yollarlar

Bilen abilerim ve kardeslerimden acil cevap bekliyorum köşeye sıkıştim nasıl bir yol izleyeceğim bilemiyorum...

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