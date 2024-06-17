Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2024 23:11
sözleşme ücreti
2 aydır sağlık bakanlığında şoför olarak çalışıyorum sözleşme ücretim 16 bin civarı merak ettiğim bu ücret asgari ücret altında olabilir mi birde kurumdan kuruma değişir mi

Son dakika34
Aday Memur
17 Haziran 2024 23:37

Aynı dert bizde de var. Maaşı alınca öğrendik. Biri aydınlatırsa iyi olur. Sanayi ve tek. Bak. Bende

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