Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2024 23:15
yürütmeyi durdurma
iyi bayramlar. memurluktan ihraç olduktan sonra ilk derece mahkemesinden yürütmeyi durdurma alabilen var mı?

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