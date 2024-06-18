Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 01:04
Dış ilişkiler daire başkanlığı

Dış ilişkiler daire başkanlığı


tundercat06
Şef
18 Haziran 2024 02:48

millet gecesini gündüzüne katar ders çalışır misyonu kazanmak için. orda çalışanlar sırayla kısada olsa defalarca ülke ülke gezer. sence iyimi karar ver.


sımseeekk
Şef
18 Haziran 2024 06:32
bulmuşsun bir de soruyo musun dalga mı geçiyosun kardeş.ben 15 yıldır ekiplerde araç, karakolda grup değiştiremedim.lükse bak..
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