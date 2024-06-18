Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 01:04
dış ilişkiler daire başkanlığında çalışılır mı?
Dış ilişkiler daire başkanlığı

Çok Yazılan Konular

2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAskerlikten muaf olmak için fiilen çalışma süresiAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıŞırnak 2024 atamaMuğla 2 aylık geçici görevİcralık polisler tek başlıkTürk Polisi Kıbrıs?a Atanabilir Mi?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarKonya 2024 atama

Sözlük

kurban bayramı 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1 aydilge 1 bayram tebriği 1 derin dondurucu 2

Son Haberler

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresinin emekliliğe yansıması nasıl olur?Bayrama Özel Faizsiz 30.000 TL!Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükselttiSağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımıGökhan öğretmenin büyük başarısı! 17 milli sporcu yetiştirdi

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?