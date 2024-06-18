Engelliler için ÖTV muafiyeti hk.

%64 görme engelli vatandaş araç alımında ÖTV den ne kadar muaftır, zaten görmemekte yakını en azından araç alırken istisna ötv muafiyeti neden sağlanmıyor bununla ilgili dernekler vb. girişimde bulunan var mı ?

ÖTV oranından muaf olması için en az yüzde 90 rapor mu almalı, hiç görmeyen vatandaşa hastane en fazla yüzde kaç engel oranı vermektedir ?