Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Haziran 2024 01:53
ÖTV

%64 görme engelli vatandaş araç alımında ÖTV den ne kadar muaftır, zaten görmemekte yakını en azından araç alırken istisna ötv muafiyeti neden sağlanmıyor bununla ilgili dernekler vb. girişimde bulunan var mı ?

ÖTV oranından muaf olması için en az yüzde 90 rapor mu almalı, hiç görmeyen vatandaşa hastane en fazla yüzde kaç engel oranı vermektedir ?

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