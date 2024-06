kadın müdür ve kadın müdür yard

Tayinimin çıktığı okulda idare kadınlardan oluşuyor :) hem cinsim olduğu için ben mutlu oldum ilk defa müdür hanım ile çalışacağım; asla cinsiyet ayrımı da yapmam sendika ayrımı da.. Ama... bıktım her konuştuğum arkadaşım yandın Kadın müdür dikkat et hele bir de kadın müdür yardımcısı diyerek modumu düşürüyor kadınlar kadınları sevmez hele bir de idareci hem cinsin dikkat et diye milyon defa ikaz almaktan yoruldum.. eğitimsen liyim mutluyum sendikam ile de kaldı ki bir de Eğitimsen lisin diyorlar valla bugüne kadar ben ebs li bir çok arkadaş edindim ayirmadim bu korkuları bilinç altıma iyi veriyorlar şüpheye düştüm hadi bana güzel birseyler yazın gönlüm ferahlasin ya da bu ikazların gerçeklik payı varsa bir de siz uyarın kaldı ki eski okullarımdan birinde erkek idarecimden mobing yaşamıştım şimdi diyorlar ki o mobingi mumla ararsın kadın müdür daha fena.. yahu bir onyargiya sahip değilken önyargı tohumları yavaş yavaş atıldı zihnime içim sıkılıyor

