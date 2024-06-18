Kadın müdür ve kadın müdür yardımcısı

Ortalama 9 yıl kadın müdür ve müdür yardımcıları ile çalıştım. Açıkçası sıkıntılı bir durum oluyor? Kadın idareciler çok hassas oluyorlar ve oldukça da tezcanlı!!

Herhangi bir konuda Milli eğitim bir yapacaksınız deyince bizimkiler iki hatta üç yapalım diyorlardı! Anma,etkinlik,kutlama programlarında da en iyiyi en güzeli biz yapalım diye öğretmenlerin burnundan getiriyorlardı.

Anladıkları, anlamadıkları her işe de balıklama atlıyorlardı.

En sonunda müdürün odasının önünden geçmemeye hatta gözüne gözükmemeye başlamıştım. Niye mi? Gördüğü yerde: " Hocam şunu ne yapacağız, buna ne diyeceğiz, yok şu yarışma yok bu proje, bunu da yapalım, şunu da yazalım ...."

En sonunda birgün kendisine : "Yahu hocam, biz en alt seviyeden öğrenci alan sıradan bir kız meslek lisesiyiz bu kadar kasmayın kendinizi de bizi de! Sonuçta ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranırsınız! Boşverin gitsin!" demek zorunda kalmıştım. Tabi suratıma şaşkın bir şekilde bakakalmıştı.

Mübarek sanki fen lisesi müdürü gibi hadi şu projeyi yapalım hadi bu yarışmaya katılalım, hadi bunu yapalım, hadi şunu alalım..... Yahu otur oturduğun yerde biraz! Okul mu yönetiyorsun yoksa memleket mi??)))

İşiniz zor Allah yardımcınız olsun diyelim size!