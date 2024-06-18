Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Haziran 2024 02:21
Kadın müdür ve kadın müdür yardımcısı

Tayinimin çıktığı okulda idare kadınlardan oluşuyor :) hem cinsim olduğu için ben mutlu oldum ilk defa müdür hanım ile çalışacağım; asla cinsiyet ayrımı da yapmam sendika ayrımı da.. Ama... bıktım her konuştuğum arkadaşım yandın Kadın müdür dikkat et hele bir de kadın müdür yardımcısı diyerek modumu düşürüyor kadınlar kadınları sevmez hele bir de idareci hem cinsin dikkat et diye milyon defa ikaz almaktan yoruldum.. eğitimsen liyim mutluyum sendikam ile de kaldı ki bir de Eğitimsen lisin diyorlar valla bugüne kadar ben ebs li bir çok arkadaş edindim ayirmadim bu korkuları bilinç altıma iyi veriyorlar şüpheye düştüm hadi bana güzel birseyler yazın gönlüm ferahlasin ya da bu ikazların gerçeklik payı varsa bir de siz uyarın kaldı ki eski okullarımdan birinde erkek idarecimden mobing yaşamıştım şimdi diyorlar ki o mobingi mumla ararsın kadın müdür daha fena.. yahu bir onyargiya sahip değilken önyargı tohumları yavaş yavaş atıldı zihnime içim sıkılıyor


Umay-80
Aday Memur
18 Haziran 2024 02:24
etliye sütlüye karışmam işimi layigi ile yaparım o kadar

muallim_34
Genel Müdür
18 Haziran 2024 08:59

Komşu okulda kadın mudur ve yardımcısı vardı.Bir yıl olmadan ikisini de başka okullara sürdüler.Kavgalari eksik olmuyordu.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
18 Haziran 2024 09:28

Kadından idareci olmaz


adakızı
Genel Müdür
18 Haziran 2024 09:52

Ne yazsam hakaret olacak, en iyisi susayım!

Deniz Kum Güneş, 5 saat önce

Kadından idareci olmaz


bulaşşıkk
Memur
18 Haziran 2024 10:51

Doğru söylemiş ne var. Ne kadar kadın müdür ve müd yardımcısı tanıdıysam hepsi arızaydı. Okullarında kavga hiç eksik olmaz.

adakızı, 4 saat önce

Ne yazsam hakaret olacak, en iyisi susayım!


Kagiş
Müsteşar
18 Haziran 2024 11:30

Ortalama 9 yıl kadın müdür ve müdür yardımcıları ile çalıştım. Açıkçası sıkıntılı bir durum oluyor? Kadın idareciler çok hassas oluyorlar ve oldukça da tezcanlı!!

Herhangi bir konuda Milli eğitim bir yapacaksınız deyince bizimkiler iki hatta üç yapalım diyorlardı! Anma,etkinlik,kutlama programlarında da en iyiyi en güzeli biz yapalım diye öğretmenlerin burnundan getiriyorlardı.

Anladıkları, anlamadıkları her işe de balıklama atlıyorlardı.

En sonunda müdürün odasının önünden geçmemeye hatta gözüne gözükmemeye başlamıştım. Niye mi? Gördüğü yerde: " Hocam şunu ne yapacağız, buna ne diyeceğiz, yok şu yarışma yok bu proje, bunu da yapalım, şunu da yazalım ...."

En sonunda birgün kendisine : "Yahu hocam, biz en alt seviyeden öğrenci alan sıradan bir kız meslek lisesiyiz bu kadar kasmayın kendinizi de bizi de! Sonuçta ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranırsınız! Boşverin gitsin!" demek zorunda kalmıştım. Tabi suratıma şaşkın bir şekilde bakakalmıştı.

Mübarek sanki fen lisesi müdürü gibi hadi şu projeyi yapalım hadi bu yarışmaya katılalım, hadi bunu yapalım, hadi şunu alalım..... Yahu otur oturduğun yerde biraz! Okul mu yönetiyorsun yoksa memleket mi??)))

İşiniz zor Allah yardımcınız olsun diyelim size!


ma_vi222
Aday Memur
18 Haziran 2024 13:04

Ben iki hanım müdür yardımcısı ile çalıştım,gayette güzeldi, önyargılara bakmayın, işinizi layıkıyla yapın gerisini bosverin,,hemcinsiniz olması bir taraftan avantaj bile oluyor , kimseye kulak asmayın.Yeni arkadaşlar ve yeni ortam size çok iyi gelsin .


araftaki vatandaş
Şef
18 Haziran 2024 13:51
çalıştım çok iyiydi diyen yalancılara bakmayın. istisnalar kaidei bozmaz kadından idareci olmaz.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Haziran 2024 13:54

Daha dünkü çocuk. kac idareci gordunde kadindan idareci olmaz diyorsun

araftaki vatandaş, 31 dk. önce
çalıştım çok iyiydi diyen yalancılara bakmayın. istisnalar kaidei bozmaz kadından idareci olmaz.

araftaki vatandaş
Şef
18 Haziran 2024 13:58
seninle birlikte 4 etti.
SorunCevaplayıN, 28 dk. önce

Daha dünkü çocuk. kac idareci gordunde kadindan idareci olmaz diyorsun

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