Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2024 03:27
Emniyet atama yer değiştirme Md.34

Hakkımda devam eden adli ve idari bi soruşturma yokken emniyet arama ve yer değiştirme yönetmenliği gerekçe gösterilerek başka bir ile tayin oldum yd talepli idare mahkemesine başvurdum yd kararı almam ne kadar sürer

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