İlkokula başlama

Öğretmenlerim bu sene 1. ve 5. sınıfların okul kayıt işlemlerinin bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacağı ile ilgili yazı gelmişti okula, bunun üzerinden epey zaman geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı,sizce bu sene bunu yapacaklar mı ön kayıtlar temmuzda başlıyor çünkü,teşekkürler.

Öğretmenlerim bu sene 1. ve 5. sınıfların okul kayıt işlemlerinin bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacağı ile ilgili yazı gelmişti okula, bunun üzerinden epey zaman geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı,sizce bu sene bunu yapacaklar mı ön kayıtlar temmuzda başlıyor çünkü,teşekkürler.