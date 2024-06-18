Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Haziran 2024 07:39
İlkokula başlama
Öğretmenlerim bu sene 1. ve 5. sınıfların okul kayıt işlemlerinin bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacağı ile ilgili yazı gelmişti okula, bunun üzerinden epey zaman geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı,sizce bu sene bunu yapacaklar mı ön kayıtlar temmuzda başlıyor çünkü,teşekkürler.

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