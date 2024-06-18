Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


18 Haziran 2024 12:10
ağaçların da bir dili vardır. çok şey söylerler bize.

Erik ağacı sabrı anlatır çünkü beklemek gerekir o muhteşem meyvelerini tatmak için.

Şeftali ağacının çiçekleriyle bir gelinin saflığını anımsattığını hepimiz görürüz.

Söğüt ağacı dallarının suya doğru meyledişiyle sadakati anlatır bize.

Çam ağacındaki ihtişamdır bize nereye kadar ulaşabileceğimizin göstergesi.

Peki ya çınar?

Tüm ağaçlardan farklıdır çınar. Yüz yılı barındırır içinde. O yüzden

çınarın gölgesinde düşünür, kararlar alır, kararsızlıklarını yaşar

insanoğlu. Yani kendini dinler adeta çınarın gölgesinde beşer.

Peki neden çınar çok yaşar, bilir misiniz?

İçinde sır sakladığı, anıları yaşattığı için.

Herkes bir anısını saklar onun koca gövdesinde. Yıkması zordur

çınarı. O içi boş zannettiğimiz gövdesinde biz varızdır onun.

Çocukluğumuz vardır, gençliğimiz vardır, aşklarımız vardır,

nefretlerimiz vardır, aldattıklarımız, aldatıldıklarımız,

ulaştıklarımız, ulaşamadıklarımız vardır.

Anadolu'daki köylerin meydanında yer alan kahvehanelerin ortasında

neden çınar ağacı vardır zannedersiniz ki; işte bu yüzden. Köy halkının

anılarını saklar o.

İçi oyuktur çınar ağacının çünkü derdi büyüktür çınar ağacının. Aynı

Pir Sultan Abdal'ın sarı tamburam dediği sazı gibidir o.

Aykut Karagüzel/Bolu Gündem

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