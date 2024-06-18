Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Haziran 2024 13:32
seminer aynı ilin farklı ilçesi olur mu

seminer aynı ilin farklı ilçesi olur mu


Alex10alec
Şube Müdürü
18 Haziran 2024 13:50

Hayır olmayacak farklı iller için geçerli bu durum


Kitap Dünyası
Şef
18 Haziran 2024 13:59

Maalesef hocam, ben de bir buçuk saat yol gideceğim eğer online olmazsa


Yamyamav
Şef
18 Haziran 2024 14:15

Bu saatten sonra olmaz online.

Kitap Dünyası, 24 dk. önce

Maalesef hocam, ben de bir buçuk saat yol gideceğim eğer online olmazsa


ta345
Aday Memur
18 Haziran 2024 14:20

ben başvurumu yaptım şahsen. aynı ilin 3 saatlik uzaklıkta bulunan bir ilçesindeyim. henüz bir dönütte bulunulmadı.

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