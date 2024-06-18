Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2024 15:20
Hapis cezasi

Merhabalar ... ben 2008 yılında 63 gün hapis cezası almıştım. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçundan. Yargılama halen devam ediyor zaman aşımıda olabilir. Bu 63 günlük ceza memur olmaya engel olur mu ? Yüz kızartıcı suçlardan 1 günlük ceza bile memurite engel mi ? Yoksa 6 ay sınırı mi var?

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