Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2024 15:29
İcra Müdürlüğü

Arkadaşlar sosyal hizmet bölümü mezunuyum kpssye çalışsam atansam icradan ayrılabilir miyim yoksa bakanlık muvafakat vermez mi??(şuan icra müdür yardımcısıyım)

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