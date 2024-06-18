Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 19:21
GİH e geçenler fikir verebilir mi?
14yillik memurum eşim çakılı gih e geçmek istiyorum ama emin değilim pişman olur muyum diye genelde sokakta çalıstim daha önce geçenler fikir verebilirler mi?

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