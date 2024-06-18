Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Haziran 2024 22:33
eş durumu kaç günde açıklanır

merhaba eşim 2.5 yıllık hemşire ben ise 4 yıllık radyoloji teknikeriyim eşim toplu yasayla kadroya geçti. 3 haziran günü de yanıma gelebilmek için eş durumu tayini dilekçesi verdi. bölge grubunda ise o b grubunda ben ise aynı bölgenin c grubundayım. sizce bunun sonucu ne zaman açıklanır? açıklandıgı zaman ise direkt çkys de görünüyor mu? teşekkür ederim

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