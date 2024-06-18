Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
18 Haziran 2024 22:37
Alan şefliği ek ders

Hocalarım merhaba, alan şefliği varken şeflik fahri sayılıp fiili ders verilebilir mi

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