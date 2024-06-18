Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 22:41
Pmyo da geçen sürelerin hizmetten sayılması

Arkadaşlar merhaba.. Polis okulunda geçen süreleri hizmetten saydırabiliyor muyuz? Ben haziran 2008 de göreve başladım.. 2006 polis okulu giriş.. Bu süreleri borçlanıp hizmete ekleyebiliyor muyuz Arkadaşlar? Aranızda bunun için başvuran veya bu konuda bilgisi olan var mı? Bir de ben emekliyim halihazırda.. 3 sene önce emekli oldum.. Şayet bu kabul edilirse emekli maaşında bir değişiklik ve ikramiye farkı gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdiden teşekkürler..

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıAskerlikten muaf olmak için fiilen çalışma süresiŞırnak 2024 atamaKurban Bayramında trafik ve takviye gelenlere taltifTürk polisi Kıbrıs?a atanabilir mi?Muğla 2 aylık geçici görevKonya 2024 atamaİcralık polisler tek başlık

Sözlük

aydilge 1 derin dondurucu 2 baklava 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 1 misafir çocuğunun başına kolonya dökülmesi 1

Son Haberler

Uşak'ta yangın ormanlık alana sıçradı! Müdahale sürüyorMilli yüzücü Deniz Ertan, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıA Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandıNATO'da görev değişimi için geri sayım: Stoltenberg o ismi işaret etti

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?