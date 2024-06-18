öğretmen iken askere gitme

merhaba arkadaşlar, öğretmen iken kısa dönem askere gittiğimden dolayı uzman öğretmenlik sürem 6 ay öteliyor ve bundan dolayı 1 yıl gecikmeli uzman öğretmen olabiliyorum. askerlik borçlanması yapsam uzmanlığa sayılır mı veya böyle bir durum mevcut mu ?

merhaba arkadaşlar, öğretmen iken kısa dönem askere gittiğimden dolayı uzman öğretmenlik sürem 6 ay öteliyor ve bundan dolayı 1 yıl gecikmeli uzman öğretmen olabiliyorum. askerlik borçlanması yapsam uzmanlığa sayılır mı veya böyle bir durum mevcut mu ?