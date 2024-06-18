Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Haziran 2024 22:45
öğretmen iken askere gitme
merhaba arkadaşlar, öğretmen iken kısa dönem askere gittiğimden dolayı uzman öğretmenlik sürem 6 ay öteliyor ve bundan dolayı 1 yıl gecikmeli uzman öğretmen olabiliyorum. askerlik borçlanması yapsam uzmanlığa sayılır mı veya böyle bir durum mevcut mu ?

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