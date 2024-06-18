Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2024 23:20
Gümrük Muhafaza

Arkadaşlar Ağrı'da Gümrük Muhafaza Memuru olarak çalışan var mı? Nerede barınıyorsunuz, kiralar nasıl, Gürbulak sıkıntılı mı, vardiyası kaça kaç?

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