Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2024 23:24
Yargıtay'a 2. Defa giden dosyanın inceleme suresi

Herkese merhaba.Beraat ettiğim ceza davası bozularak yeniden yargilandim.Yargilama sonunda yine beraat kararı çıktı.dosyam 16 Şubat'ta savcı incemelesinden geçerek ilgili ceza dairesine gitti.o tarihten beri ön incelemede görünüyor.Dosyada karar ne kadar sürede incelenir ve verilir.Tsk

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