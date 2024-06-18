Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 23:41
Emniyet Genel Müdürlüğü Psikolog Ataması

Sayın abilerim ve ablalarım herkese selamlar. Psikoloji son sınıf öğrencisiyim. EGM'de psikolog olarak çalışmak konusunda bilgilendirir misiniz?

Ben askerdeyken (yedek subay, astsubay veya er rütbesiyle...) EGM psikolog kadrosu açtı diyelim. Silah altında bulunmam başvurmama engel olur mu? Eğer bu durum başvuru yılı ve şekline göre değişiyor ise geçmiş yıllarda EGM nasıl bir yol izledi?

EGM psikolog alımlarında sözleşmeli mi yoksa kadrolu alım mı yapılıyor?

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