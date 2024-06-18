Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2024 23:49
Emniyet Genel Müdürlüğü Psikiyatri Geçmişi

Sayın abilerim ve ablalarım herkese selamlar. Emniyet Genel Müdürlüğünde polis olarak çalışmak istiyorum.

2018 yılında gitmiş olduğum bir dahiliye muayenesinde doktor bana bir şeyin yok dedi ve E-Nabız sistemine ''M79.7 FİBROMİYALJİ Psikiyatrik Muayene Tanısı'' olarak kaydımı işlemiş.

Fakat ben bundan sonra psikiyatri servisine gitmedim önünden dahi geçmedim. Dediğim gibi ilk olarak dahiliyeye gitmiştim. Bu ileride hem EGM hem Jandarma hem de TSK için benim açımdan sorun oluşturur mu?

Dahiliyeye gitme sebebimde o dönem spor yapıyordum ağrılarım vardı.

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