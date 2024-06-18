Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Haziran 2024 23:52
TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve Jandarma Genel Komutanlığı alımlarında Psikiyatrik Geçmiş

Sayın abilerim ve ablalarım herkese selamlar. TSK veya Jandarma'da subay olarak çalışmak istiyorum.

2018 yılında gitmiş olduğum bir dahiliye muayenesinde doktor bana bir şeyin yok dedi ve E-Nabız sistemine ''M79.7 FİBROMİYALJİ Psikiyatrik Muayene Tanısı'' olarak kaydımı işlemiş.

Fakat ben bundan sonra psikiyatri servisine gitmedim önünden dahi geçmedim. Dediğim gibi ilk olarak dahiliyeye gitmiştim. Bu ileride hem EGM hem Jandarma hem de TSK için benim açımdan sorun oluşturur mu?

Dahiliyeye gitme sebebimde o dönem spor yapıyordum ağrılarım vardı.

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