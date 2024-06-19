Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2024 00:26
Kitler Özelleşiyor

Mehmet Şimşek Meclise 19 KİT ile ilgili taslak göndermiş. Yasalaşırsa Kitler özelleşecek.

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