Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2024 01:11
65. Dönem Özel Harekat Kursu
62-63-64. Dönem Meslek İçi Özel Harekat Kursuna katılan arkadaşlara sorularım olacak katılıp bilgi verebilecek olanlar cevap verirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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