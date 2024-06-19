Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.

İşvereni doğrudan Devlet olan memur ve memur emeklisi REFAH PAYI ile rahatlatılmalıdır. Bunun için ŞİMDİDEN bu talep tüm kesimlerce dile getirilmelidir. "Bor'un pazarı geçtikten sonra Eşşeğini Niğde'ye sürmenin" anlamı yoktur.

İşvereni doğrudan Devlet olan memur ve memur emeklisi REFAH PAYI ile rahatlatılmalıdır. Bunun için ŞİMDİDEN bu talep tüm kesimlerce dile getirilmelidir. "Bor'un pazarı geçtikten sonra Eşşeğini Niğde'ye sürmenin" anlamı yoktur.