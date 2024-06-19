Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2024 07:11
Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.
İşvereni doğrudan Devlet olan memur ve memur emeklisi REFAH PAYI ile rahatlatılmalıdır. Bunun için ŞİMDİDEN bu talep tüm kesimlerce dile getirilmelidir. "Bor'un pazarı geçtikten sonra Eşşeğini Niğde'ye sürmenin" anlamı yoktur.

Çok Yazılan Konular

Güncel Zam oranıTek maaş avantajıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Haziran maaşlarımızı yazalımsözleşme ücreti Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Kitler Özelleşiyor

Sözlük

derin dondurucu 2 aydilge 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 1 baklava 1

Son Haberler

AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecekBakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybettiEylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçtiBursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Editörün Seçimi

2024 Haziran maaşlarımızı yazalımGüncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?