Sağlığı etkileyen en temel faktör

elbette bir sürü faktör var ancak sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyen en temel şey genlerimiz, yani biyolojik kökenimizdir.

Beliri bir aşamadan sonra ne yeyip ne içtiğimiz, nasıl yaşadığımızın pek bir önemi kalmıyor. Sonuçta iş gelip gelip genlerimizdeki yatkınlık, yorgunluk gibi faktörlere dayanıyor. Tüm somatik ve psikolojik hastalıklarda (az veya çok olsa da) gözlenen bir durum bu. Elbette çevresel etkiler, sosyolojik, psikolojik etkiler, yaşam tarzı, aile vs birsürü etmen de birçok hastalığı tanımlamakta, onların tedavilerinde önemli bir yer almakta. Bunu sakın unutmayalım. Yine de en baskın özellik biyolojik kökenli nedenler.

Dedelerimizin nenelerimizin ne yeyip ne içtikleri, nasıl yaşadıkları, nelere maruz kaldıkları gibi şeyler onların genlerinde, biyolojik kırılganlık yada yatkınlıklarında değişimlere neden oluyor. Bir kaç nesil boyunca devam eden travmalar bile var.

Haa bu demek değil ki sağlıklı yaşamayı boşverelim. Hem kendimiz, hem de gelecek nesildeki çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şeydir sağlıklı yaşamak.

https://www.aveniasamtal.se/tj%C3%A4nster