Emeklilik kalan izin

Arkadaşlar Allah nasip ederse Ağustos başlarında emeklilik dilekçesi vereceğim 27 gün kalan iznim var benim merak ettiğim emeklilik dilekçesi verince kalan iznimi kullandırmak zorundalar mı yoksa amir inisiyatifine bağlı bu konuda bilgisi olan cevaplayabilirmi

Arkadaşlar Allah nasip ederse Ağustos başlarında emeklilik dilekçesi vereceğim 27 gün kalan iznim var benim merak ettiğim emeklilik dilekçesi verince kalan iznimi kullandırmak zorundalar mı yoksa amir inisiyatifine bağlı bu konuda bilgisi olan cevaplayabilirmi