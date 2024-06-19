Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2024 10:31
Emeklilik kalan izin
Arkadaşlar Allah nasip ederse Ağustos başlarında emeklilik dilekçesi vereceğim 27 gün kalan iznim var benim merak ettiğim emeklilik dilekçesi verince kalan iznimi kullandırmak zorundalar mı yoksa amir inisiyatifine bağlı bu konuda bilgisi olan cevaplayabilirmi

PoliceOkan
Aday Memur
19 Haziran 2024 11:06

Ağustos 18 gibi dilekceni ver kalan iznini kullan ki Eylül 15 maaşını al 16 Eylül de emekli ol

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