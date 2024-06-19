Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 10:55
Maaş farkı hesabı
Memurlar netten hesaplama yaptigimda temmuz maaşında 1783 TL'lik fark gözüküyor bu doğru mudur

eseslifirat
Aday Memur
19 Haziran 2024 11:18

Şimdiki maaşına %20-21 ekle. 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak


Soner Eraslan
Aday Memur
19 Haziran 2024 11:20
maaşım 35.075 TL. 14 günlük farkı 1700 TL mi, bence çok fazla, yanlış hesap yapıyorsun sanki ? ben 700-800 TL ancak yatar diyorum.
eseslifirat, 16 dk. önce

Şimdiki maaşına %20-21 ekle. 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak

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