Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 11:03
Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?

Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?

Eğitim camiası artık çok gergin ve mutsuz

Çok Yazılan Konular

Kadın müdür ve kadın müdür yardımcısıİnsanları öğretmen olmaktan/öğretmenlik yapmaktan soğuttunuz; pişman ettiniz...Öğretmenler kamu tarafından fonlanıyor!Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Kendi okulum ve oğlumİl dışı ilişik kesmeVeliler2. İl dışı mutlaka yapilmalidirSeminer aynı ilin farklı ilçesi olur mu?Uzman öğretmenlik

Sözlük

derin dondurucu 1 memleket sevgisi 1 baklava 1 bayram planları 1 Sirius yıldızına portal açma 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Haşim Kılıç'a yumurtalı saldırı: İsabet yok hakaret yok!Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu450 bin lira dolandırdılar, 4,5 milyon lira ceza ödeyecekler

Editörün Seçimi

2024 Haziran maaşlarımızı yazalımGüncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?