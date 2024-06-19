Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2024 13:54
eğitim tayini ile geldiğim ilden başka ile alt bölge tayini

merhaba arkadaşlar istanbuldan ankaraya eğitim tayini ile geldim ailevi sebeplerden dolayı ve çalışma koşullarından memnun olmadığım için başka ile gitmek istiyorum (Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin ..... Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar.) bu şekilde bir madde var 26. madde alt bölge tayini. altbölge için dilekçe verdim ama sistem kabul etmedi önce mazereti sonlandırmam gerektiği söylendi mazereti sonlandırdıp tekrar dilekçe verdiğim taktirde geri eski yerime çağırılır mıyım gitmek istemiyorum istanbula bu durum ile karşılaşan oldumu.


lDeimosl
Genel Müdür
19 Haziran 2024 14:03

Bulunduğunuz ile göre alt bölge isteyemezsiniz. Geldiğiniz ile göre istersiniz ancak.


prmömergndz
Aday Memur
19 Haziran 2024 14:09

evet bililiyorum tayin isteyeceğim yer geldiğim yerin alt bölgesi onda sıkıntı yok mazeretimi bitirip ancak öyle dilekçe verebiliyorum alt bölge istersem red gelme durumu olur mu mazerette ortadan kalkmış olacak geri ilk geldiğim yere çağırırlar mı korkum bu

lDeimosl, 2 saat önce

Bulunduğunuz ile göre alt bölge isteyemezsiniz. Geldiğiniz ile göre istersiniz ancak.

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