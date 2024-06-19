Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 13:57
Gümüşhane Trabzon tarafından Bolu Sakarya İstanbul düzceye gelecekler (TIR ANLAŞMASI)
tayinim Sakarya'dan Gümüşhane'ye çıktı yakın bölgelerden gelecek olan varsa tır anlaşması yapabiliriz

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