Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Haziran 2024 15:05
Kardesime ev aliverdim dedi selma abla...

Selma abla ,hali vakti yerinde bir bankadan emekli..


gazanya
Daire Başkanı
19 Haziran 2024 15:06

Kardesine ev aliveren bir zengin pek goremezsiniz..


gazanya
Daire Başkanı
19 Haziran 2024 15:07

Tabi ev fiyatları onceden bu kadar yüksek degildi.


gazanya
Daire Başkanı
19 Haziran 2024 15:09

Ev fiyatları yüksek olsun, olmasın, tatli ab&#314;am kardedine ev alivermis.tebtik ederim.

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