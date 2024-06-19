Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2024 15:53
Gih(Vhki)' den mühendisliğe geçmek mantikli mi?

Maas olarak sadece 10k fark olacak. Birazda yol uzayacak. Sizce gih bırakılıp mühendisliğe geçmek mantikli mi. Gihin sorumluluğu fazla değil ancak mühendisliğin duyduğum kadarıyla fazla imis sorumluluk. 10k farka deger mi.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
19 Haziran 2024 16:52

En az bu sorunun mantıksızlığı kadar mantıklı. Teknik hizmetlere gececeksin, statüsü daha yuksek maaşı daha yüksek ilerde meslek kanunu vs çıktığı zaman daha iyi olacak. Bence cevap bile verilmeyecek kadar açık sorunun cevabı. Yani ben olsam bir saniye düşünmem, hakkında hayırlısı olsun.

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