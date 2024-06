Tükenmişlik sendromu

Merhaba hocalarım, 12 yıllık öğretmenim,12 yıl boyunca Urfa'da öğretmenlik yaptım, yapı olarak hassas ve biraz da sağım, ve ilk calistigum yer erkek imam hatipti ve sınıflar 55 kişilikti, öğrenci tacizinden tut tehditle kadar her şeyi yaşadım ve bu arada da Urfa'da yaşayan var mı bilmeme ,mama burasi bayağı zor bir yer,insanı zor hele dbir de cahil olan kişi müdür olunca,ya da şube müdür olunca bildiğin diktatör oluyor, bu 12 sene de neler çektim neler ,sonuçta peygamber yakmış sehirde kadinim ve asiretim ,kocam,param yok,bu yüzden veli, idare çok ezdi beni,tek tek yaşadıklarımı anlatsam donar kalirsiniz,burada ailem var diye yazdım ,yazmaz olaydim,velhasıl böyle geçti zaman,şimdi bana bir kaç yıldır artık her tatil başladığında ,okul açılacak korkusu başladı, yani 2 ay tatil yetmiyor, tatilde sürekli acaba ücretsiz izin mi alsam modundayim,işten değil acaba seneye yine ne değişiklik olacak, ne angaryalar yüklenecek diye,eskiden yoktu böyle şeyler, ne etkinlik, ne özel gün, ne ilçe zümre, ne de watsap ,şimdi her gün yeni şeyler, ve müdürler burda diktatör dediğim gibi ,düzen değişmiyor kötüye gidiyor ,keşke Allah bana zeka verseydi de öğretmen olmasaydım, ya da Z kuşağı olsaydım bilinçli olurdum, psikoloji kalmadi ben de her yaz, tatil bitmesin diye dua ediyorum, keşke mühendis falan olsaydım, evde çalışırdım, kafam rahat olurdu, ıvır zivirla uğraşmazdim. Öyle benim gibi olan var mı okul açılacak diye panik atak geçiren merak ettim,toplu terapi olsun diye.