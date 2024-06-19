Tükenmişlik sendromu

hocam geçen yaz aynen bu kafadaydım okul açılacak diye yürüyen stres topuydum. tükenmiştim çalışmak istemiyordum. bu hem okul ortamından hem de benden kaynaklıydı mental olarak. ben de Eylül'de ücretsiz izin aldım 2 ay.( 5 yılını tamamlayanlara verilen ücretsiz izin) 2 ay kafamı topladım o sırada da okulda idare komple değişti şansıma. hem kafamı topladım hem de okul idaresi değişti. 2 ay sonra okula başladım çok güzel bi şekilde dönemi tamamladım. aylıksız izni düşünebilirsiniz dönem başında. bana iyi gelmişti..

hocam geçen yaz aynen bu kafadaydım okul açılacak diye yürüyen stres topuydum. tükenmiştim çalışmak istemiyordum. bu hem okul ortamından hem de benden kaynaklıydı mental olarak. ben de Eylül'de ücretsiz izin aldım 2 ay.( 5 yılını tamamlayanlara verilen ücretsiz izin) 2 ay kafamı topladım o sırada da okulda idare komple değişti şansıma. hem kafamı topladım hem de okul idaresi değişti. 2 ay sonra okula başladım çok güzel bi şekilde dönemi tamamladım. aylıksız izni düşünebilirsiniz dönem başında. bana iyi gelmişti..