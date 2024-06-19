seminer yeri değişikliği

semineri il dışında almak için başvuru yaptım ama şimdi kendi okulumda almak durumundayım. şu an ne yapmam gerekiyor bunun için mümkün müdür

semineri il dışında almak için başvuru yaptım ama şimdi kendi okulumda almak durumundayım. şu an ne yapmam gerekiyor bunun için mümkün müdür