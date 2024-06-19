Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 17:10
seminer yeri değişikliği
semineri il dışında almak için başvuru yaptım ama şimdi kendi okulumda almak durumundayım. şu an ne yapmam gerekiyor bunun için mümkün müdür

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
19 Haziran 2024 17:14
hocam bunun cvbını ben de merak ediyorum. il dışında kuş uçmaz kervan geçmez bi okula vermişler. bi yolu varsa ben de görev yerimde almak istiyorum.

Esragnl
Memur
19 Haziran 2024 17:21
bir sayfada okula ve ilçe meme dilekçeyle oluyor demişler ama nasıl olacak bilemedim tatil zaten şu an
aa.gülçiçek1100, 15 dk. önce
hocam bunun cvbını ben de merak ediyorum. il dışında kuş uçmaz kervan geçmez bi okula vermişler. bi yolu varsa ben de görev yerimde almak istiyorum.

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
19 Haziran 2024 17:25
hocam öyle bi bilgi ben de görmüştüm ama yanılmıyorsam il tercih süreci aktifken iptal dilekçesi veriliyor diye kalmış aklımda. mutlaka bi yolu varsa bilen yazar hocam..
Esragnl, 8 dk. önce
bir sayfada okula ve ilçe meme dilekçeyle oluyor demişler ama nasıl olacak bilemedim tatil zaten şu an
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