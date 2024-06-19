Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2024 19:21
Asm 3+1
3 yılım doldu kadroya geçtim ama o 1 yılım henüz dolmadı. il sağlık müdürlüğü onay verirse Asm geçişi yapabilir miyim

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