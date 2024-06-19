Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 20:09
İlişik Kesme Süreci ( Bir türlü cevabını alamadığım konu)

Kime sorsam farklı bir yanıt veriyor. Arkadaşlar il dışı tayınde ilişik kesmenin bir süresi var mı? 15 gün içinde okuldan ilişiğimizi kesmemiz gerekiyor mu? Yoksa bu 15 günlük süreç ilişik kestikten sonra yeni okulda göreve başlayacağımız süre için mi geçerli?

Bu hafta bayram tatiliydi zaten. Haftaya seminer var ve ben başka bir şehirde alacağım. Dolayısıyla ilişik kesmek için okula gidemiyorum. Temmuz'un 1'inde gidip, ilişiği kessem olmaz mı?


Englıshteacher34
Aday Memur
19 Haziran 2024 20:14

Kararnameniz gelmiş mi

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