İlişik Kesme Süreci ( Bir türlü cevabını alamadığım konu)

Kime sorsam farklı bir yanıt veriyor. Arkadaşlar il dışı tayınde ilişik kesmenin bir süresi var mı? 15 gün içinde okuldan ilişiğimizi kesmemiz gerekiyor mu? Yoksa bu 15 günlük süreç ilişik kestikten sonra yeni okulda göreve başlayacağımız süre için mi geçerli?

Bu hafta bayram tatiliydi zaten. Haftaya seminer var ve ben başka bir şehirde alacağım. Dolayısıyla ilişik kesmek için okula gidemiyorum. Temmuz'un 1'inde gidip, ilişiği kessem olmaz mı?