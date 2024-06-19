Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2024 22:03
Silah Altındayken yani zorunlu askerlik görevini icra ederken (Yedek Subay, Yedek Astsubay veya Er O

Silah altındayken yani zorunlu askerlik görevini icra ederken (Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er Olarak) POMEM veya Dış Kaynak PAEM sınavlarına başvuru yapıp katılabilir miyim?

Katılabilirsem süreç nasıl işler?

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