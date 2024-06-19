Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Haziran 2024 22:08
SUEM Dış Kaynak Subay Alım (Jandarma Subay Eğitim Merkezi) Başvuru Şartı

Silah altındayken; TSK bünyesinde, yani zorunlu askerlik görevini icra ederken (Yedek Subay, Yedek Astsubay veya Er Olarak) Jandarma Dış kaynaktan subay alımı sınavlarına başvuru yapıp katılabilir miyim?

Katılabilirsem süreç nasıl işler ve askerliğime ne olur?

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