Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Haziran 2024 22:19
İlkokulda sınıf mevcudu kaçın altına düşerse kapatılır?

Yönetmelik 10 diyordu ama 25 diyen de var hangisi doğru acaba?


bahçesaray
Memur
19 Haziran 2024 22:39
10
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